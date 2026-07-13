Лантратова помогла многодетным семьям из ДНР с таможней

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова инициировала судебное разбирательство для защиты интересов двух многодетных семей из ДНР, столкнувшихся с препятствиями при оформлении автомобилей на таможне.
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