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Лантратова помогла многодетным семьям из ДНР с таможней

Лантратова помогла многодетным семьям из ДНР с таможней

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова инициировала судебное разбирательство для защиты интересов двух многодетных семей из ДНР, столкнувшихся с препятствиями при оформлении автомобилей на таможне.

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