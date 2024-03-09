Глава МИД Армении заявил, что в стране активно обсуждают идею вступления в ЕС

Мирзоян подчеркнул, что у народа есть «европейские стремления»В Армении активно обсуждается идея вступления в Евросоюз (ЕС), заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталии.
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