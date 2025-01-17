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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Как же все тесно переплетено в жизни – радость нередко горчит

Как же все тесно переплетено в жизни – радость нередко горчит, горе светлеет по краям, увидеть желтую полоску рассвета за окном, порадоваться, что у тебя есть это утро, и.

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