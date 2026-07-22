Даррин Питерсон: «Главное отличие НБА – контактность и судейство. Поработаю над ошибками к первой игре сезона»

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2-й номер драфта-2026 защитник «Юты» Даррин Питерсон поделился впечатлениями от Летней лиги. «Не хочу показаться слишком заносчивым, но не было никаких неожиданностей.

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