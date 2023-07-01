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Москвичам пообещали «тропические ночи»

Москвичам пообещали «тропические ночи»

В Москве на предстоящей неделе прогнозируется настоящая июльская погода — в дневные часы до 28 градусов тепла и «тропически» теплые ночи с температурой до 19 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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