Москвичам пообещали «тропические ночи»

В Москве на предстоящей неделе прогнозируется настоящая июльская погода — в дневные часы до 28 градусов тепла и «тропически» теплые ночи с температурой до 19 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.