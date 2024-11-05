Делимся подборкой событий маркетинга и рекламы ноября

Brand Analytics Conference 2024 6 ноября в Москве пройдет конференция Brand Analytics Conference 2024, где Brand Analytics представят свежие данные об аудитории и интересах пользователей площадок, а также цифры и тренды от самих российских платформ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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