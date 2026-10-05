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Отопление включили в 86% МКД Подмосковья

Отопление включили в 86% МКД Подмосковья

В Московской области продолжается подача отопления в жилые дома и социальные объекты. Темпы работ оказались выше прошлогодних, доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву министр энергетики региона Сергей Воропанов во время совещания в формате видеоконференцсвязи.

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