Спасатели вытащили из тундры двух ямальцев, одному из которых требовалась медпомощь

На Ямале в Тазовском районе два человека застряли в тундре и запросили помощь спасателей. Как сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО, сообщение о том, что в тундре Тазовского района случилось ЧП, поступило утром 31 марта.
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