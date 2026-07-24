В Эстонии мясная компания попыталась оскорбить русских через «лук». Но не учли важное

В Эстонии разгорается скандал, который пахнет не стейком, а хорошо прожаренной русофобией.Местный мясной производитель выпустил рекламу: двое мужчин с украинскими флагами на рукавах жарят мясо у моря, на заднем плане — клубы дыма.