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Царьград

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В Эстонии мясная компания попыталась оскорбить русских через «лук». Но не учли важное

В Эстонии мясная компания попыталась оскорбить русских через «лук». Но не учли важное

В Эстонии разгорается скандал, который пахнет не стейком, а хорошо прожаренной русофобией.Местный мясной производитель выпустил рекламу: двое мужчин с украинскими флагами на рукавах жарят мясо у моря, на заднем плане — клубы дыма.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Верх дебилизма у чухонцев.
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