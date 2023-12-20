Оставшийся в секторе Газа российский врач назвал тяжёлой ситуацию в больницах

Гражданин России, ангиохирург Мухаммад Каллюб, который отправил жену и троих дочерей в Россию, а сам остался в секторе Газа спасать раненых, в беседе с RT рассказал об очень тяжёлой ситуации во всех больницах анклава.
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