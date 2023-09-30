«Недаром помнит вся Россия». «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов»

Ночь после Бородинского сражения выдалась тёмная, сырая. Наполеон спал дурно. Рассказывает его камердинер Констан: «Я провел ночь рядом с императором, и его сон был очень неспокойным, или, скорее всего, он вообще не спал, все время меняя положение головы на подушке, повторяя вновь и вновь: «Ну и день! Ну и день!».