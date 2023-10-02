Запад не устроили итоги выборов в Словакии, где первое место с результатом около 23% набрала партия бывшего премьера Роберта Фицо, в ходе предвыборной кампании заявлявшего о том, что Украина обескровила словацкую экономику и опустошила арсеналы словацких вооружённых сил.
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