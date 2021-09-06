Американские дипломаты известны своим умением говорить и писать не к месту. Евгений Сатановский

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаАмериканские дипломаты известны своим умением говорить и писать не к месту. Евгений Сатановский Пресс-служба посольства США на Украине призвала Россию взять на себя ответственность за прекращение войны на Донбассе.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СалтановскийДа давно пора укровермахту навешать, да так, чтоб лет на 100-150 забыли и про Донбасс и про Крым!Boris JanovskyНаоборот! Что бы и через 100 лет их потомки недержанием страдали при упоминании "про Донбасс и про Крым"!Анатолий АнатольевКогда официально Укруси объявим, что ОНО ВРАГ??????! Ох как пора!БОБорис ОсиповNikolai BaranixinОтлично, месье Сатановский, просто отлично! "Прекратить войну на Донбассе до самой западной границы СССР"( Украина? Какая такая украина?) И вашими же словами:"Услышит ли руководство России?" Дай-то Бог!ГгалинаБраво!Владимир БалаевМОЛОДЦА, АРМАГЕДДОНЫЧ! Пора прижечь этот нарыв... Давно пора, сколько уже нормальные люди будут страдать от придурков?!...Комментировать
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