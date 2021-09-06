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Американские дипломаты известны своим умением говорить и писать не к месту. Евгений Сатановский

Американские дипломаты известны своим умением говорить и писать не к месту. Евгений Сатановский

Пресс-служба посольства США на Украине призвала Россию взять на себя ответственность за прекращение войны на  Донбассе.

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Александр Салтановский
Да давно пора укровермахту навешать, да так, чтоб лет на 100-150 забыли и про Донбасс и про Крым!
Boris Janovsky
Наоборот! Что бы и через 100 лет их потомки недержанием страдали при упоминании "про Донбасс и про Крым"!
Анатолий Анатольев
Когда официально Укруси объявим, что ОНО ВРАГ??????! Ох как пора!
Борис Осипов
Nikolai Baranixin
Отлично, месье Сатановский, просто отлично! "Прекратить войну на Донбассе до самой западной границы СССР"( Украина? Какая такая украина?) И вашими же словами:"Услышит ли руководство России?" Дай-то Бог!
галина
Браво!
Владимир Балаев
МОЛОДЦА, АРМАГЕДДОНЫЧ! Пора прижечь этот нарыв... Давно пора, сколько уже нормальные люди будут страдать от придурков?!...

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