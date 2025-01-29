«Россия должна быть уничтожена» — утечка с закрытой встречи главы парламента Армении

АндрейБорков

А почему до сих пор эти заявления армяшек не оценены по достоинству в МИД РФ и особенно в СК РФ? Фактически это даже не объявление ВОЙНЫ, это приказ ВОЕВАТЬ против России!!! Ладно бы какие то депутаты или барыги(бизнесмены) это изрекали, у депутатов работа такая - болтать все подряд, по херу чего лишь бы болтать. У барыг(бизнесменов) главное - бабло. А вот первые лица государства Армения если что то говорят, то это уже совсем другое. Тут надо реагировать по максимуму жёстко. Почему еще посол Армении не на "ковре" в МИД РФ? Почему до сих пор для Армении не введены "братские" (повышены раза в 3-3,5) тарифы на все, от энергоносителей и электричества до туалетной бумаги? Почему товары из Армении не проверяет до молекул и атомов РОСПОТРЕБНАДЗОР? Почему граждане Армении на территории РФ не отмечаются ЕЖЕДНЕВНО в органах МВД по месту временного пребывания? Почему армяне в РФ еще работают там, где не работают таджики с киргизами, где ЗАПРЕЩЕНО работать нерусям? Почему? Почему? Почему? Долго еще будем этих "дружбанов" в очко целовать? Не пора ли ГВОЗДОДЕРОМ ПО ХЛЕБАЛУ?