❗️В Красногвардейском районе 11-летний мальчик на велосипеде попал под колёса машины Школьник не убедился в безопасности манёвра и начал ехать по проезжей части.
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❗️В Красногвардейском районе 11-летний мальчик на велосипеде попал под колёса машины Школьник не убедился в безопасности манёвра и начал ехать по проезжей части.