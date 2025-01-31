Православный общественник Иванов призвал ссылать матерщинников в монастыри

Штрафы за использование мата в публичном пространстве, предусмотренные текущим законодательством, неспособны остановить «волну нецензурной брани» в повседневной речи россиян, поэтому их нужно заменить на обязательные общественные работы в храмах и монастырях, где требуется помощь.
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