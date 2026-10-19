Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что признаки ночного храпа могут проявиться сразу же после пробуждения или на протяжении дня.
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