Настоящий Годзилла: в Японии обнаружили миниатюрного динозавра Ольга Вайленко9 сентября 2024 года в мире палеонтологии произошло значительное событие: японские ученые представили останки необычного динозавра, который получил имя **Sasayamagnomus saegusai**.
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