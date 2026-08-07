Электрички перестанут ходить с Московского вокзала в Петербурге с 18 августа

Пригородные поезда Московского направления с 18 августа 2026 года будут переведены на новые временные железнодорожные платформы станции Рыбацкое и Ладожский вокзал (станция Дача Долгорукова), сообщил комитет по транспорту Санкт-Петербурга в пятницу, 7 августа.