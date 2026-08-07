Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 018 подписчиков

Электрички перестанут ходить с Московского вокзала в Петербурге с 18 августа

Электрички перестанут ходить с Московского вокзала в Петербурге с 18 августа

Пригородные поезда Московского направления с 18 августа 2026 года будут переведены на новые временные железнодорожные платформы станции Рыбацкое и Ладожский вокзал (станция Дача Долгорукова), сообщил комитет по транспорту Санкт-Петербурга в пятницу, 7 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии