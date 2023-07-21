Автор: Евгений Сатановский Очередной налёт беспилотников на Крым. Очередные обстрелы населённых пунктов приграничных с Украиной районов России.
Как сочетать войну, политику, торговлю и дипломатию
Комментарии
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Владимир Масловский
Да сочетать никак нельзя. Прав Пригожин так вести войну нельзя. Почему опыт других войн и ЧВК не используется? Мобильными группами вооруженными легким вооружением: стингерами гранатометами, не отсечь Украину (Молдавию) от границы с ЕС по опорным пунктам поступления вооружения и наемников. И не надо говорить об обозах с горючим и продовольствием. Всего этого хватает и в Молдавии и на Украине только деньги плати и тебе и горючего нальют и продовольствие продадут, только не грабь. Давно бы война закончилась, нацики лапки кверху подняли и все остальные заткнулись бы со своими нападками на РОССИЮ.
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10 час.
Андрей Павлов
Чему Сатановский удивляется? Конечно "может, но не хочет". Пока в стране правят торгаши, а власть у них на обслуживании, они вполне могут "сочетать войну, политику и дипломатию".
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8 час.
лл
лина любимцева
Сатановский АБСОЛЮТНО ПРАВ!!
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5 час.
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