Как сочетать войну, политику, торговлю и дипломатию

Владимир Масловский

Да сочетать никак нельзя. Прав Пригожин так вести войну нельзя. Почему опыт других войн и ЧВК не используется? Мобильными группами вооруженными легким вооружением: стингерами гранатометами, не отсечь Украину (Молдавию) от границы с ЕС по опорным пунктам поступления вооружения и наемников. И не надо говорить об обозах с горючим и продовольствием. Всего этого хватает и в Молдавии и на Украине только деньги плати и тебе и горючего нальют и продовольствие продадут, только не грабь. Давно бы война закончилась, нацики лапки кверху подняли и все остальные заткнулись бы со своими нападками на РОССИЮ.