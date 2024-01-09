Трагическая утрата: появились новые детали смерти внука Никиты Хрущева Елена ГалицкаяСобытие, которое произошло с внуком первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Алексеем Аджубеем, вызвало широкий резонанс в обществе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии