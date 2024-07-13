Мизулина: рэпер Slimus не стал извиняться за высказывания против СВО

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что российский рэпер Slimus (Настоящее имя Вадим Мотылев) до сих пор не принес извинения за свои высказывания против специальной военной операции на Украине.
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