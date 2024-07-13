Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Есши Галкин и певец такой же, как и юморист, то бездарней ничего уже не бывает. БЕЗДАРЬ ЕЩЕ ТОТ!!Названа причина, ...
  • лина любимцева
    Да прямо... Путин.... Лучше фобией Бидона пусть станет его сын-наркоман и алкоголик с проститутками.Рогов заявил, что...
  • лина любимцева
    Не могут установить виновных? ИЛИ НЕ ХОТЯТ ЭТО ДЕЛАТЬ?!!...В Швеции заявили ...

Мизулина: рэпер Slimus не стал извиняться за высказывания против СВО

Мизулина: рэпер Slimus не стал извиняться за высказывания против СВО

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что российский рэпер Slimus (Настоящее имя Вадим Мотылев) до сих пор не принес извинения за свои высказывания против специальной военной операции на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх