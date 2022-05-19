Ииво и Кертту Нисканен, Мяки, Пярмякоски, Матинтало вошли в состав сборной Финляндии на подготовку к сезону-2022/23

Стал известен состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на подготовку к сезону-2022/23. Состав сборной Финляндии Мужчины Вилле Ахонен Юусо Хаарала Ристоматти Хакола Пертту Хювяринен Реми Линдхольм Лаури Маннила Ниило Мойланен Йони Мяки Ииво Нисканен Вернери Сухонен Арси Руусканен Маркус Вуорела Лаури Вуоринен Женщины Ясми Йоэнсуу Анне Кюлленен Ясмин Кахара Катри Лилинпера Йоханна Матинтало Кертту Нисканен Криста Пярмякоски.
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