Самая Грязная Часть Тела Человека, По Мнению Учёных

Всем известно насколько важно соблюдение личной гигиены для профилактики всяких нехороших болезней. А как думаете, в каком месте на вашем теле больше всего микробов и бактерий? Вероятно, у вас появились некоторые догадки относительно таких частей тела, но, скорее всего, это вовсе не то, о чем вы ….