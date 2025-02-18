На первичном рынке недвижимости сократились продажи квартир с отделками

По итога января, цены на столичные новостройки в пределах старой Москвы выросли на 13% по сравнению с январем 2024 года, а средний бюджет на покупку недвижимости в новостройках увеличился на 16,2% за год.
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