Маттейс де Лигт: «Я защитник старой школы: люблю отборы и единоборства. Это называют грязной работой, но я считаю ее прекрасной»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт высказался о стиле своей игры. «Грязная работа очень важна. Люди называют ее грязной, но я считаю ее прекрасной.

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