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Новый Нижегородский

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Девятиклассникам начнут рассказывать про аннексию Крыма и войну...

Девятиклассникам начнут рассказывать про аннексию Крыма и войну...

Девятиклассникам начнут рассказывать про аннексию Крыма и войну в Украине после уроковРоссийским девятиклассникам добавят дополнительные 17 часов изучения современной истории России, на которых будут рассказывать о периоде от «Российской империи накануне революции» до «Вхождения Крыма и Севастополя в состав России».

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