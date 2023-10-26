Девятиклассникам начнут рассказывать про аннексию Крыма и войну в Украине после уроковРоссийским девятиклассникам добавят дополнительные 17 часов изучения современной истории России, на которых будут рассказывать о периоде от «Российской империи накануне революции» до «Вхождения Крыма и Севастополя в состав России».
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