Девятиклассникам начнут рассказывать про аннексию Крыма и войну в Украине после уроковРоссийским девятиклассникам добавят дополнительные 17 часов изучения современной истории России, на которых будут рассказывать о периоде от «Российской империи накануне революции» до «Вхождения Крыма и Севастополя в состав России».