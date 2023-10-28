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Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС

Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС

Последствием налета могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, утверждает Мария Захарова Украина вечером 26 октября целенаправленно атаковала Курскую АЭС тремя беспилотными летательными аппаратами, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
делаем очередное предупреждение и утираемся...
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