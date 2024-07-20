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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Будапешт (WTA). 1/2 финала. Саснович сыграет со Шмидловой, Шнайдер встретится с Лис

Сетка турнира здесь. Hungarian Grand Prix Будапешт, Венгрия 15 – 21 июля 2024 WTA 250 Призовой фонд – 232 244 евро Открытые корты, грунт Полуфинал Анна Каролина Шмидлова (Словакия)  Александра Саснович (Беларусь) Дата проведения 20 июля, 14.

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