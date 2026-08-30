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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Перри проиграл сопернику, который вышел на 15-часовом уведомлении. В первом раунде он вывихнул плечо

Во Флориде прошел Duel Arena 1, который возглавил поединок с участием экс-бойца UFC Майка Перри . Изначально Перри должен был драться с Диллоном Дэнисом, но тот за два дня до турнира снялся с боя.

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