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Дети в QR-коде: Госдума хочет защитить свидетельства о рождении

Дети в QR-коде: Госдума хочет защитить свидетельства о рождении

Депутаты считают, что в текущем виде документ легко подделать.  Поэтому предлагается добавить фотографию ребёнка в возрасте трех, семи и десяти лет.

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