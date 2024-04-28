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18 шедевральных построек от горе-архитекторов с нестандартным взглядом

18 шедевральных построек от горе-архитекторов с нестандартным взглядом

Архитектура играет ключевую роль в жизни общества, помогая создавать крутые и полезные постройки. Однако иногда даже опытным и талантливым проектировщикам и строителям не всегда удаётся реализовать своё видение в полной мере, что приводит к созданию поистине неудачных архитектурных произведений.

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