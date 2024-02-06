В Раде заявили, что с Залужным планируют уволить всех его заместителей

Global Look Press/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным планируют отправить в отставку всех его заместителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии