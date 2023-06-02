Глава NASA испугался, что Китай захватит воду на Луне

Билл Нельсон / © Alvaro Garcia «Думаю, Соединенные Штаты доберутся первыми», — сказал Нельсон в интервью журналистам испанской газеты El País, когда его спросили об усиливающейся американо-китайской гонке по покорению естественного спутника Земли.
Билл Нельсон / © Alvaro Garcia «Думаю, Соединенные Штаты доберутся первыми», — сказал Нельсон в интервью журналистам испанской газеты El País, когда его спросили об усиливающейся американо-китайской гонке по покорению естественного спутника Земли.
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