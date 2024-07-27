В Кумылженском районе в рамках фестиваля "Золотой щит - казачий Спас" проходят конно- спортивные состязания 🐴🐴🐴 Атмосферой праздника делятся наши подписчики.
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В Кумылженском районе в рамках фестиваля "Золотой щит - казачий Спас" проходят конно- спортивные состязания 🐴🐴🐴 Атмосферой праздника делятся наши подписчики.