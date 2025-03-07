Единая валюта: если не в БРИКС, то в ЕАЭС – быть или не быть?

Виктор МАЛЫШЕВ На днях заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач выдал на-гора сенсационное в некоторых смыслах заявление о том, что сколько-нибудь реальные планы по введению единой валюты для ЕАЭС или Союзного государства России и Беларуси отсутствуют.