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Создано плоское оптоволокно, которое в 1000 раз чувствительнее круглого

Создано плоское оптоволокно, которое в 1000 раз чувствительнее круглого

Ленточное волокно HARFF считывает давление с точностью, недоступной цилиндру Исследователи из шведского Королевского технологического института и британского Саутгемптонского университета разработали плоское ленточное оптоволокно HARFF (High Aspect Ratio Flat Fiber), которое реагирует на физические воздействия до 1000 раз чувствительнее традиционных цилиндрических световодов.

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