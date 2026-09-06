Создано плоское оптоволокно, которое в 1000 раз чувствительнее круглого

Ленточное волокно HARFF считывает давление с точностью, недоступной цилиндру Исследователи из шведского Королевского технологического института и британского Саутгемптонского университета разработали плоское ленточное оптоволокно HARFF (High Aspect Ratio Flat Fiber), которое реагирует на физические воздействия до 1000 раз чувствительнее традиционных цилиндрических световодов.