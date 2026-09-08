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МОСИНФОРМ

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Потепление и кратковременные дожди ожидаются в Москве с 8 по 12 сентября

Потепление и кратковременные дожди ожидаются в Москве с 8 по 12 сентября

После прохладного вторника в столицу вернется тепло: в ближайшие дни температура достигнет плюс 25 градусов.

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