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Регионы России

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Зеленский использует поездку в Норвегию для запроса помощи Украине

Зеленский использует поездку в Норвегию для запроса помощи Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать поездку на похороны короля Харальда V в Норвегии как возможность запросить у норвежских властей дополнительную помощь Украине, заявил политолог Владимир Карасёв.

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