UKMTO сообщает о перестрелке у берегов Йемена между судном и неизвестными

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны сообщило о попытке абордажа и перестрелке между судном и неизвестными на маленькой лодке недалеко от порта Адена.
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