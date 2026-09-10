Для экс-директора дилерского центра Volkswagen в Воронеже запросили 9 лет колонии

Клиенты дилерского центра Volkswagen «Гаус» внесли предоплату за более чем 100 автомобилей, общая сумма превысила 130 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым