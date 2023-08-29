Экипажи Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт украинских боевиков на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).