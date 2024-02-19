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WP сообщила о подготовке ЕС альтернативы НАТО из-за страха перед победой Трампа

WP сообщила о подготовке ЕС альтернативы НАТО из-за страха перед победой Трампа

Страны Европейского союза (ЕС) всерьез опасаются возможной победы экс-главы США Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года, из-за чего находятся в раздумьях по созданию альтернативы НАТО.

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