WP сообщила о подготовке ЕС альтернативы НАТО из-за страха перед победой Трампа

Страны Европейского союза (ЕС) всерьез опасаются возможной победы экс-главы США Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года, из-за чего находятся в раздумьях по созданию альтернативы НАТО.
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