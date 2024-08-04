Куриные бедрышки запеченные в болгарском перце с сыром фета. Просто и вкусно.

Готовится это вкуснейшее блюдо очень просто! Я очень люблю фаршированные перцы, сейчас сезон, захотелось приготовить, но во-первых возиться с фаршем было лень, а во-вторых было интересно приготовить что-нибудь новенькое.
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