Рубио: Украина предложила многообещающий план по частичному прекращению огня

Но глава Госдепартамента США при этом отметил, что предложенные Киевом меры недостаточны. Также он подчеркнул, что президент Дональд Трамп намерен использовать все имеющиеся инструменты, чтобы попытаться усадить обе стороны за стол переговоров и завершить конфликтУкраина предложила США «многообещающий», но недостаточный план по частичному прекращению огня.