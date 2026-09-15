Российские штангисты установили четыре национальных рекорда в Москве

В Международном центре самбо в Лужниках с 10 по 13 сентября прошел «Магнит Чемпионат России» по тяжелой атлетике.
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