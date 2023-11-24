Дорого и ненадежно: бывший архитектор Кубани скептически настроен в отношении планов на метро в Краснодаре

Дорого и ненадежно: бывший архитектор Кубани скептически настроен в отношении планов на метро в КраснодареБывший главный архитектор Кубани Юрий Рысин, занимавший этот пост с 2022 года, весьма скептически настроен в отношении планов строительства метро в Краснодаре.
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