На Урале вырос спрос на ветеринаров: зарплата до 200 тысяч

В Свердловской области за год существенно вырос спрос на ветеринаров. Только в первые 4 месяца 2024 года в регионе открыли 190 вакансий для ветеринарных врачей, это на 85% больше, чем в том же периоде прошлого года.
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