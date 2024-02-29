Киевский режим готовит принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА), временно находящейся под оккупацией киевского режима, Олег Синегубов в четверг, 29 февраля, заявил, что в ближайшее время на региональном Совете обороны планируется рассмотреть вопрос о принудительной эвакуации семей из четырех районов, – сообщают украинские СМИ.