РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ШЕСТЕРКА  в  ТРЕНДЕ ...!!!Япония расширила ...
  • Алексей Куницын
    Макрон громкими высказываниями пытается поднять упавшие рейтинги, но может только разжечь Третью мировую войну в попы...Заявление Макрона...
  • Александр Юткин
    Пора запускать нового Афанасия Никитина чудесами любоваться. Вернется - расскажет.Индия догоняет Ки...

Киевский режим готовит принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

Киевский режим готовит принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА), временно находящейся под оккупацией киевского режима, Олег Синегубов в четверг, 29 февраля, заявил, что в ближайшее время на региональном Совете обороны планируется рассмотреть вопрос о принудительной эвакуации семей из четырех районов, – сообщают украинские СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх