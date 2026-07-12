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Эффенберг об отмене бана Балогуна: «Некоторые политики не имеют представления о футболе, Трамп тому доказательство. Они не должны вмешиваться, это разрушает игру»

Бывший игрок сборной Германии Штефан Эффенберг раскритиковал президента США Дональда Трампа и главу ФИФА Джанни Инфантино за приостановку дисквалификации Фоларина Балогуна.

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